2020-03-12T08:58:50+03:00
В мире

Цена на нефть 12 марта 2020 года снизилась на 4,5% после запрета США на въезд из Европы

Почти в половине штатов Америки ввели режим ЧС
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент США Дональд Трамп 12 марта обратился к гражданам в связи с распространением коронавируса в АмерикеПрезидент США Дональд Трамп 12 марта обратился к гражданам в связи с распространением коронавируса в АмерикеФото: REUTERS
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Мировые цены на нефть снизились более чем на 4,5% 12 марта в связи с заявлением США о временном запрете на въезд в Штаты из Европейских стран из-за распространения коронавируса. о снижении цен нефть свидетельствую данные торгов.

По состоянию на 8:47 по московскому времени стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 4,55% до $34,16 за баррель, а цена на апрельские фьючерсы нефти WTI снизилась на 4,52% и составляла $31,49.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что президент США Дональд Трамп 12 марта обратился к гражданам в связи с распространением коронавируса в Америке. Почти половина страны находится в режиме чрезвычайной ситуации - ограничения введены в 24 штатах из 50. Общее число инфицированных достигло 1237 человек. Погибли 37 человек. В связи с этим Вашингтон приостановил все поездки из Европы в США на 30 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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