В России предложили ввести должность омбудсмена по экологическим вопросам
В России предложили ввести должность омбудсмена по экологическим вопросам. Представители, контролирующие вопросы природоохранной деятельности, могут появиться в каждом макрорегионе страны.
С соответствующей инициативой выступило Всероссийское общество охраны природы (ВООП). Письмо общественники направили в адрес министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.
Предполагается, что мера может стать одним из пунктов федерального проекта межрегионального экологического сотрудничества «Экология макрорегионов», который предлагают разработать и запустить в ВООП.
В настоящий момент в России выделено 12 макрорегионов, в которые входят по несколько субъектов. Омбудсмены будут отвечать за вверенный участок и подчиняться федеральному центру. В сферу их деятельности войдет помощь в реализации нацпроекта «Экология».
- Предложение может помочь как улучшению качества жизни и экологического самочувствия россиян на местах, - цитирует текст письма за подписью члена центрального совета ВООП Тимура Усманова RT.
ИСТОЧНИК KP.RU