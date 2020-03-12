12 Март 2020 2020-03-12T10:17:04+03:00

С такой инициативой выступили представители Всероссийского общества охраны природы

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В России предложили ввести должность омбудсмена по экологическим вопросам. Представители, контролирующие вопросы природоохранной деятельности, могут появиться в каждом макрорегионе страны.

С соответствующей инициативой выступило Всероссийское общество охраны природы (ВООП). Письмо общественники направили в адрес министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

Предполагается, что мера может стать одним из пунктов федерального проекта межрегионального экологического сотрудничества «Экология макрорегионов», который предлагают разработать и запустить в ВООП.

В настоящий момент в России выделено 12 макрорегионов, в которые входят по несколько субъектов. Омбудсмены будут отвечать за вверенный участок и подчиняться федеральному центру. В сферу их деятельности войдет помощь в реализации нацпроекта «Экология».

- Предложение может помочь как улучшению качества жизни и экологического самочувствия россиян на местах, - цитирует текст письма за подписью члена центрального совета ВООП Тимура Усманова RT.

ИСТОЧНИК KP.RU