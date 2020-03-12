Трамп обсудил с российскими чиновниками ситуацию на рынке нефти

12 Март 2020 2020-03-12T10:50:15+03:00

Президент США Дональд Трамп обсудил с представителями России ситуацию, сложившуюся на нефтяном рынке, сообщает газета Politico Фото: REUTERS

Об этом сообщило издание Politico

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Президент США Дональд Трамп обсудил с представителями России ситуацию, сложившуюся на нефтяном рынке, сообщает газета Politico, не указывая свои источники.

Издание Politico отмечает, что чиновники "близки к президенту Путину", однако не называет их имён и даты переговоров с Трампом. В Белом доме информацию об этом обсуждении не подтвердили.

В статье также указано, что в течение последней недели американский лидер провёл переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Сальманом аль Саудом. Политики обсудили "волатильности энергетического рынка".

6 марта в результате переговоров ОПЕК+ страны не достигли соглашения по сокращению нефтедобычи, что вызвало обвал цен на нефть на 30%.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 11 марта мировые цены на нефть снизились на 3% из-за сообщения о готовности саудовской Saudi Aramco и эмиратской ADNOC нарастить производственные мощности.

ИСТОЧНИК KP.RU