Трамп обсудил с российскими чиновниками ситуацию на рынке нефти
Президент США Дональд Трамп обсудил с представителями России ситуацию, сложившуюся на нефтяном рынке, сообщает газета Politico, не указывая свои источники.
Издание Politico отмечает, что чиновники "близки к президенту Путину", однако не называет их имён и даты переговоров с Трампом. В Белом доме информацию об этом обсуждении не подтвердили.
В статье также указано, что в течение последней недели американский лидер провёл переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Сальманом аль Саудом. Политики обсудили "волатильности энергетического рынка".
6 марта в результате переговоров ОПЕК+ страны не достигли соглашения по сокращению нефтедобычи, что вызвало обвал цен на нефть на 30%.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что 11 марта мировые цены на нефть снизились на 3% из-за сообщения о готовности саудовской Saudi Aramco и эмиратской ADNOC нарастить производственные мощности.
ИСТОЧНИК KP.RU