2020-03-12T12:50:19+03:00
Общество

Минтранс одобрил законопроект о запрете высаживать детей без билета

В правительстве считают, что ребёнку младше 16 лет даже в случае нарушения правил проезда надо позволить доехать до дома
Ася КУЗНЕЦОВА
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Министерство транспорта России одобрило проект закона, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей, которые едут без билетаМинистерство транспорта России одобрило проект закона, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей, которые едут без билетаФото: Артем КИЛЬКИН
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Министерство транспорта России одобрило проект закона, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей, которые едут без билета, заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что комиссия правительства России по законопроектной деятельности рассмотрела идею о запрете высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет. Специалисты изучили проекты поправок в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» и КоАП и обсудили наиболее важные моменты.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, детям без билета необходимо дать возможность вернуться домой, а уже после задавать вопросы их родителям. Груздев напомнил, что уже неоднократно возникали ситуации, когда водитель высаживал юного пассажира из транспорта, подвергая при этом жизнь и здоровье ребенка опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Минтранс одобрил законопроект о запрете высаживать детей без билета
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