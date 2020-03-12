Госдума приняла поправки в бюджет России на 2020-2022 годы

12 Март 2020 2020-03-12T14:29:50+03:00

Государственная дума Российской Федерации приняла закон об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента Владимира Путина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Государственная дума Российской Федерации приняла закон об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента Владимира Путина.

Как сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, для Госдумы важно не только обеспечить финансирование социальных инициатив президента, но и сделать это оперативно. Однако некоторые из них имеют обратную силу и начали действовать уже с 1 января 2020 года.

- Сюда можно отнести расширение программы материнского капитала - для семей, где родился первенец и увеличение выплат за второго и последующих детей. За три года на эту программу будет дополнительно направлено почти 600 миллиардов рублей, - отметил Председатель Государственной Думы.

Уже в текущем году многие малоимущие семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать пособия. Его размер будет равен примерно половине прожиточного минимума ребенка (примерно 5 500 рублей). С 2021 года эта сумма увеличится до полного прожиточного минимума (в среднем 11 тысяч рублей). На реализацию этой цели предусмотрено более 750 миллиардов рублей.

Также школьные учителя в России смогут получать надбавку за классное руководство - 5 тысяч рублей. В связи с такой программой из бюджета дополнительно выделяется 178 миллиардов рублей. Сумма денежных средств рассчитана на три года.

На этом реализация школьных целей не заканчивается.

- Многие российские регионы получат из федерального бюджета дополнительные средства на создание мест в школах: в 2020 году - 19,3 миллиарда рублей, в 2021 году - 44,9 миллиарда, в 2022 году - 42,3 миллиарда. А на организацию горячего питания для учеником начальных классов будет выделено 109 миллиардов рублей (на три года), - добавил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В общей сложности на реализацию послания президента в поправках к трехлетнему бюджету в целом выделяется 1,848 триллиона рублей, в том числе 352,6 миллиарда в этом году, уточнил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Согласно закону, увеличение расходов государственного бюджета в 2020 году предусматривается на 162,7 миллиарда рублей, в 2021 году - на 556,9 миллиарда рублей, в 2022 году - на 677,6 миллиарда рублей. Закон вступит в силу со дня официального опубликования, сообщают РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU