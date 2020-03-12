В России максимально упростили оформление выплаты на детей от 3 до 7 лет

12 Март 2020 2020-03-12T11:05:17+03:00

Начисление будет осуществляться с 1 января 2020 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Минтруде рассказали о новом формате детских выплат. Единый упрощенный порядок оформления пособия на детей от 3 до 7 лет впервые в России стал максимально простым и единым для всей страны. Об этом в четверг, 12 марта, заявил глава ведомства Антон Котяков.

Ежемесячная денежная выплата начнется с 1 июля. Получать помощь от государства смогут семьи, чьи доходы не превышают размер прожиточного минимума.

Чтобы оформить пособие, родителям необходимо через портал госуслуг подать заявление в электронном виде с минимальным количеством сведений. Весь пакет документов будет получен путем межведомственного взаимодействия.

- Для тех граждан, у которых нет личного кабинета на портале, сохранятся и традиционные возможности подачи заявления - через МФЦ или органы соцзащиты, - отметил Котяков.

Выплата устанавливается сразу на год. Начисление будет осуществляться с 1 января 2020 года. Размер пособия будет составлять 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по России это порядка 5 500 рублей.

Кстати, по стране такую денежную выплату получат около 2 миллионов детей. Для поддержки малообеспеченных семей цели из бюджетов всех уровней будет направлено 136,4 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU