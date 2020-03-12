Володин поручил аннулировать пропуск депутату, не прошедшего карантин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать пропуск депутата Катасонова, поскольку он прилетел из Франции и не прошёл карантин для профилактики коронавируса.
Володин также поручил поместить на карантин всех помощников Катасонова и всех депутатов Госдумы, которые с ним контактировали.
Ранее сообщалось, что в Госдуме приняли дополнительные меры для минимизации рисков распространения коронавируса. Среди них дополнительная санитарная обработка, отмена экскурсий и сокращение числа парламентский слушаний и круглых столов.
Сайт kp.ru сообщал, что в президентской администрации пока не получали новых рекомендаций по коронавирусу и мероприятия президента России Владимира Путина идут в обычном режиме. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что предосторожности приняты, и в Кремле внимательно следят за развитием ситуации, связанной с распространением коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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