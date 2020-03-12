Володин поручил аннулировать пропуск депутату, не прошедшего карантин

12 Март 2020 2020-03-12T14:17:40+03:00

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать пропуск депутата Катасонова, поскольку он прилетел из Франции и не прошёл карантин для профилактики коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Также вход в Госдуму будет закрыт всем контактировавшим с ним коллегам и его помощникам

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать пропуск депутата Катасонова, поскольку он прилетел из Франции и не прошёл карантин для профилактики коронавируса.

Володин также поручил поместить на карантин всех помощников Катасонова и всех депутатов Госдумы, которые с ним контактировали.

Ранее сообщалось, что в Госдуме приняли дополнительные меры для минимизации рисков распространения коронавируса. Среди них дополнительная санитарная обработка, отмена экскурсий и сокращение числа парламентский слушаний и круглых столов.

Сайт kp.ru сообщал, что в президентской администрации пока не получали новых рекомендаций по коронавирусу и мероприятия президента России Владимира Путина идут в обычном режиме. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что предосторожности приняты, и в Кремле внимательно следят за развитием ситуации, связанной с распространением коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU