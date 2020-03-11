2020-03-11T22:21:46+03:00
Общество

В Кремле сообщили, что внимательно следят за развитием ситуации с коронавирусом

Песков сообщил, что мероприятия Путина пока идут в обычном режиме
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Кремле сообщили, что внимательно следят за развитием ситуации с коронавирусомВ Кремле сообщили, что внимательно следят за развитием ситуации с коронавирусомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле внимательно следят за развитием ситуации, связанной с распространением коронавируса. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Внимательно следим за развитием ситуации», - передают РИА Новости слова представителя Кремля.

Он отметил, что в президентской администрации пока не получали новых рекомендаций по коронавирусу, а мероприятия президента России Владимира Путина идут в обычном режиме.

Однако представитель Кремля сообщил, что предосторожности приняты.

Сайт kp.ru писал, что 11 марта в России было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом в Москве, два - в Московской области. Все они за последние две недели ездили в Италию. Один из пациентов - ребенок, у которого полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является носителем инфекции.

На данный момент определён круг лиц, с которыми заболевшие контактировали на территории России. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Профилактика коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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