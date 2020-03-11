В Кремле сообщили, что внимательно следят за развитием ситуации с коронавирусом
В Кремле внимательно следят за развитием ситуации, связанной с распространением коронавируса. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Внимательно следим за развитием ситуации», - передают РИА Новости слова представителя Кремля.
Он отметил, что в президентской администрации пока не получали новых рекомендаций по коронавирусу, а мероприятия президента России Владимира Путина идут в обычном режиме.
Однако представитель Кремля сообщил, что предосторожности приняты.
Сайт kp.ru писал, что 11 марта в России было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом в Москве, два - в Московской области. Все они за последние две недели ездили в Италию. Один из пациентов - ребенок, у которого полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является носителем инфекции.
На данный момент определён круг лиц, с которыми заболевшие контактировали на территории России. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Профилактика коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»