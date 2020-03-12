Врачи рассказали, какие продукты защитят от вирусов

12 Март 2020 2020-03-12T14:41:00+03:00

Медики советуют чаще есть чеснок, шоколад и цитрусы

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Испанские врачи перечислили продукты, которые укрепляют иммунитет и защищают организм от таких заболеваний как простуда и грипп. Одним из самых полезных продуктов признан чеснок, который является природным антибактериальным, антивирусным и привогрибковым средством.

Помимо этого медики рекомендуют включить богатый витамином Е миндаль, а также чернику, которая защищает дыхательные пути. Полезными продуктами, также признаны богатый бета-каротином сладкий картофель и и брокколи, в которой содержатся витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатка, передает «Федеральное агентство новостей».

Хорошими помощниками в борьбе с инфекциями могут стать специи. Медики рекомендуют употреблять куркуму и имбирь. Кроме того в рационе питания здорового человек должны присутствовать киви, гранаты, болгарский перец и шпинат, а также грибы, цитрусовые и натуральный шоколад.

Из напитков врачи советуют остановить выбор на кефире и зеленом чае, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU