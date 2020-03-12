2020-03-12T17:10:53+03:00
Наука

Россия и Европа отложили запуск миссии ExoMars на 2022 год из-за коронавируса

Исследовать красную планету будут после улучшения эпидемиологической ситуации в Европе
Юлия Кекова
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Все необходимое для миссии летное оборудование уже находится на космическом аппарате.Все необходимое для миссии летное оборудование уже находится на космическом аппарате.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Запуск российско-европейской миссии ExoMars, который должен был состояться этим летом, перенесен на 2022 год. Об этом в четверг, 12 марта, говорится в сообщении Роскосмоса.

"Госкорпорация "Роскосмос" и Европейское космическое агентство (ЕКА) приняли решение о переносе запуска второй миссии ExoMars по исследованию Красной планеты. Такое решение было принято из-за нарушения эпидемиологической ситуации на территории Европы.

- Специалисты по проекту "ЭкзоМарс" пришли к выводу, что проведение испытаний, необходимых для подтверждения пригодности всех компонентов космического аппарата для запуска на Марс, требует дополнительного времени, - сообщили в Роскосмосе.

Напомним, марсоход "ЭкзоМарс", получивший название "Розалинд Франклин", должен выполнить основную задачу - поиск следов прошлой или настоящей жизни на четвертой по удаленности планете от Солнца.

В настоящее время все необходимое для миссии летное оборудование уже находится на космическом аппарате. Посадочная платформа "Казачок" оснащена 13 научными приборами, а марсоход "Розалинд Франклин" завершил термовакуумные испытания во Франции. Согласно новому графику, запуск ровера и текст посадочной платформы предполагается провести ближе к осени 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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