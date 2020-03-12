ВЦИОМ: возросло число россиян, готовых поддержать поправки в Конституцию

12 Март 2020 2020-03-12T18:08:23+03:00

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Число россиян, готовых поддержать поправки в Конституцию, возросло. Изменения планируют поддержать 64% респондентов, намеренных принять участие в голосовании. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос показал, что принять участие в предстоящем голосовании планируют 69% респондентов, из них свой голос за внесение поправок готовы отдать 64%. В предыдущем опросе 6 марта на избирательные участки собирались прийти только 42% опрошенных.

Исследование также показало, что подавляющее большинство респондентов (87%) слышали о предстоящем всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, а каждый второй из них (49%) знает точную дату проведения опроса - 22 апреля 2020 года.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что две трети регионов России выразили свое мнение о поправках к Конституции РФ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765802" frameborder="0"></iframe> ЦИК представилa логотип голосования по поправкам к Конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU