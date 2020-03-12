2020-03-12T16:11:43+03:00
Общество

Большинство регионов России одобрили закон о поправках в Конституцию

Обсуждения документа прошли в 62 из 85 субъектов нашей страны [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Большинство регионов России одобрили закон о поправках в КонституциюБольшинство регионов России одобрили закон о поправках в КонституциюФото: Олег ЗОЛОТО
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В четверг, 12 марта, в две трети регионов России высказались о поправке к Конституции РФ. Заседания прошли в 62 из 85 субъектов России, что является необходимым минимумом, позволяющим отправить документ в Конституционный суд страны для дальнейшего анализа положений.

Напомним, на заседании в среду, 11 марта, за принятие законопроекта об изменении Конституции в Госдуме проголосовали 383 депутата, 43 воздержались. В тот же день документ одобрили в Совете Федерации. Закон поддержали 160 парламентария, против проголосовал только один и трое воздержались.

Как писал сайт kp.ru, предлагаемые поправки расширяют полномочия парламента, устанавливают социальные гарантии, такие как минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Также в законе предусматривается приоритет национальных права над международными соглашениями, упоминание Бога в тексте основного закона, а русского языка как языка государствообразующего народа.

Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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