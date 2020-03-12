Чехия объявила чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса

12 Март 2020 2020-03-12T19:12:54+03:00

В страну будет запрещен въезд всем иностранцам из «зон риска»

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В Чехии объявили чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

«В Чехии водится чрезвычайное положение с 14:00 по центральноевропейскому времени (16:00 мск) в четверг (12 марта). Оно будет действовать в течение предстоящих 30 дней», - заявил глава чешского правительства.

В связи с режимом ЧС в Чехию будет запрещен въезд всем иностранцам из «зон риска». Помимо Китая, Ирана, Южной Кореи, ограничения коснутся стран Евросоюза: Италии, Испании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии, Норвегии, Швеции, а также Великобритании. Исключение сделано лишь для имеющих ПМЖ или ВМЖ в Чехии.

На данный момент в Чехии зарегистрировано 94 случая заражения коронавирусом. 12 марта режим ЧС также объявили в Латвии, Колумбии и в 24 из 50 штатов Америки.

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ИСТОЧНИК KP.RU