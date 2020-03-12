2020-03-12T19:31:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Премьер-министр Канады самоизолируется из-за ситуации с коронавирусом

Жена Джастина Трюдо помещена на карантин из-за «легких симптомов острого респираторного заболевания»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Софи Грегуар и Джастин ТрюдоСофи Грегуар и Джастин ТрюдоФото: EAST NEWS
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо самоизолируется и будет работать из дома. Такое решение политик принял в связи с тем, что его жена Софи Грегуар помещена на карантин в связи с наличием признаков коронавируса нового типа. Об этом говорится в заявлении канадского правительства.

Телеканал CTV со ссылкой на администрацию главы правительства, сообщает, что у жены Трюдо появились «легкие симптомы острого респираторного заболевания». У нее взяты пробы для проведения анализа на COVID-19, результата анализов пока нет.

На данный момент в Канаде зарегистрировано 109 случаев заражения COVID-19

Сайт kp.ru писал, что ранее в связи с распространением коронавируса американские власти приняли решение закрыть Конгресс Соединённых Штатов до 1 апреля. Из-за выявления новых случаев заражений на территории Евросоюза, сотрудники Европейской комиссии начнут работать из дома с понедельника, 16 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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