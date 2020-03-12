Премьер-министр Канады самоизолируется из-за ситуации с коронавирусом
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо самоизолируется и будет работать из дома. Такое решение политик принял в связи с тем, что его жена Софи Грегуар помещена на карантин в связи с наличием признаков коронавируса нового типа. Об этом говорится в заявлении канадского правительства.
Телеканал CTV со ссылкой на администрацию главы правительства, сообщает, что у жены Трюдо появились «легкие симптомы острого респираторного заболевания». У нее взяты пробы для проведения анализа на COVID-19, результата анализов пока нет.
На данный момент в Канаде зарегистрировано 109 случаев заражения COVID-19
Сайт kp.ru писал, что ранее в связи с распространением коронавируса американские власти приняли решение закрыть Конгресс Соединённых Штатов до 1 апреля. Из-за выявления новых случаев заражений на территории Евросоюза, сотрудники Европейской комиссии начнут работать из дома с понедельника, 16 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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