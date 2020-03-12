2020-03-12T21:53:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Израиле выявили два случая заражения коронавирусом у россиян

Туристы прилетели в Тель-Авив из Москвы 3 марта
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Израиле выявили два случая заражения коронавирусом у российских туристовВ Израиле выявили два случая заражения коронавирусом у российских туристовФото: REUTERS
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В Израиле выявили два случая заражения коронавирусом COVID-19 у российских туристов, которые прилетели в страну 3 марта из Москвы. Об этом сообщило Министерство здравоохранения еврейского государства.

«Пациенты с коронавирусом 92 и 98 - туристы, которые прибыли в Израиль в рамках организованного тура. Они прибыли в Израиль 3 марта рейсом из Москвы в Тель-Авив SU502», - говорится в заявлении ведомства.

К настоящему моменту, по данным израильского Минздрава, на территории страны зарегистрировано уже более 100 случаев заражения COVID-19.

Напомним, ранее еврейское государство ввело обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну с 20:00 12 марта. Отбывать его можно будет только в домашних условиях - гостиницы, съемные квартиры и тем более хостелы для этого не подойдут.

В связи с введённым карантином многие российские туристы аннулируют свои туры в Израиль. Туроператоры сообщили о массовых отказах от поездок в еврейское государство.

Профилактика коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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