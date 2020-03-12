В Израиле выявили два случая заражения коронавирусом у россиян

12 Март 2020 2020-03-12T21:53:00+03:00

В Израиле выявили два случая заражения коронавирусом у российских туристов Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В Израиле выявили два случая заражения коронавирусом COVID-19 у российских туристов, которые прилетели в страну 3 марта из Москвы. Об этом сообщило Министерство здравоохранения еврейского государства.

«Пациенты с коронавирусом 92 и 98 - туристы, которые прибыли в Израиль в рамках организованного тура. Они прибыли в Израиль 3 марта рейсом из Москвы в Тель-Авив SU502», - говорится в заявлении ведомства.

К настоящему моменту, по данным израильского Минздрава, на территории страны зарегистрировано уже более 100 случаев заражения COVID-19.

Напомним, ранее еврейское государство ввело обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну с 20:00 12 марта. Отбывать его можно будет только в домашних условиях - гостиницы, съемные квартиры и тем более хостелы для этого не подойдут.

В связи с введённым карантином многие российские туристы аннулируют свои туры в Израиль. Туроператоры сообщили о массовых отказах от поездок в еврейское государство.

Профилактика коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU