2020-03-12T22:16:14+03:00
В мире

Forbes удалил статью о возможном старческом маразме Байдена

Автор заметки поднимала вопрос о причинах «словесных взрывов» фаворита президентской гонки от демократической партии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Forbes удалил статью о возможном старческом маразме БайденаForbes удалил статью о возможном старческом маразме БайденаФото: REUTERS
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Сайт американского журнала Forbes удалил статью «Есть ли у Байдена деменция? А важно ли это?», в которой колумнист Элизабет Бауэр обсуждала возможное наступление старческого маразма у фаворита президентской гонки от демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Автор статьи поднимает вопрос о причинах «словесных взрывов» Байдена и называет «спекуляцией» предположения о том, что это может быть вызвано деменций. Она также напоминает, что в 2018 году действующий президент США Дональд Трамп успешно прошел Монреальский оценочный тест умственных способностей, который может показать наступление деменции.

«Если ляпы и словесные взрывы Байдена - это не просто Байден в своем стиле, тогда должен быть простой ответ: Байден может так же легко пройти тест, как и Трамп, ... и тогда все заткнутся на этот счет», - утверждает Элизабет Бауэр.

Напомним, на первичных выборах в «супервторник», победу на праймериз в своих партиях одержали демократ Байден и республиканец Трамп. Многие кандадаты от демократической партии вышли из президентской гонки в пользу вице-президента, который теперь опережает своего главного соперника по партии, сенатора Берни Сандерса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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