Во Франции из-за коронавируса закроют все школы и университеты

12 Март 2020 2020-03-12T22:59:05+03:00

Однако, несмотря на распространение заболевания, в марте в стране пройдут муниципальные выборы

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С понедельника, 16 марта, на территории всей Франции закроют школы и университеты в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщил французский лидер Эмманюэль Макрон.

Он отметил, что французские власти просят работодателей разрешить людям работать из дома, а пожилых убедительно просят не выходить из дома без надобности.

Однако, несмотря на распространение заболевания, в марте в стране досрочно пройдут муниципальные выборы.

- Мы проконсультировались с медицинскими специалистами - ничто не препятствует тому, чтобы муниципальные выборы были проведены», - сказа президент Франции.

На данный момент в стране зарегистрировано более 2,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом нового типа. Россия приняла решения ограничивает авиасообщение с Францией. Также ограничения были введены на рейсы в Италию, Испанию и Германию.

ИСТОЧНИК KP.RU