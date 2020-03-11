2020-03-11T20:19:38+03:00
Туризм

«Аэрофлот» сокращает количество рейсов в Европу из-за коронавируса

Авиакомпаниям приходится подстраиваться под условия, которые диктует распространение заболевания
Юлия СМИРНОВА
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«Аэрофлот» сильно сокращает число рейсов в Европу из-за коронавируса.«Аэрофлот» сильно сокращает число рейсов в Европу из-за коронавируса.Фото: REUTERS
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«Аэрофлот» остается единственным российским перевозчиком, который сейчас летает в Китай, Южную Корею и Иран. Другое авиасообщение с этими странами пока приостановлено по решению правительства. Похоже, что с рейсами в Италию, Испанию, Францию и Германию будет та же история (на момент публикации статьи официальной информации о решении Росавиации еще не было).

По крайней мере, вечером среды стало известно, что «Аэрофлот» сильно сокращает число рейсов в Европу. На период с 13 марта по 30 апреля сокращения коснутся полетной программы в Италию, Испанию, Францию и Германию.

В Италии «Аэрофлот» будет летать в лишь в Рим. Отменяются рейсы в Милан, Венецию, Неаполь, Верону, Болонью.

В Испании остаются рейсы в Мадрид и Барселону, приостанавливаются — в Аликанте, Валенсию, Малагу, на острова Майорка и Тенерифе.

В Германии в расписании «Аэрофлота» остается лишь Берлин, Мюнхен и Франкфурт, не будет пока рейсов в Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт.

Во Франции остаются рейсы в Париж, отменяются в Марсель, Лион и Ниццу.

Это все касается полетов из Москвы. Из Санкт-Петербурга можно будет улететь в Париж, Барселону, Мюнхен, Берлин.

О правилах возврата билетов этой и других авиакомпаний - читайте здесь.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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