Чехия перестала выдавать шенгенские визы из-за коронавируса
С субботы, 14 марта, все посольства и визовые центры Чехии перестанут принимать заявления на шенгенскую визу. Такие меры предприняты после объявления чрезвычайной ситуации на территории республики из-за распространения коронавируса нового типа.
«Правительство Чешской Республики приняло решение о принятии кризисной меры. С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах (…) приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз. Меры также касаются членов семей граждан ЕС», - говорится в заявлении посольства Чехии в Москве.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил чрезвычайное положение. В связи с режимом ЧС в Чехию будет запрещен въезд всем иностранцам из «зон риска». Помимо Китая, Ирана, Южной Кореи, ограничения коснутся и некоторых стран Евросоюза, а также Великобритании.
На данный момент в Чехии зарегистрировано 94 случая заражения коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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