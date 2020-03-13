В МИД КНР считают, что коронавирус попал в Китай из США

13 Март 2020 2020-03-13T01:13:59+03:00

В Пекине считают, что коронавирус попал в Китай из США Фото: REUTERS

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Коронавирус COVID-19 могли завезти в китайский город Ухань провинции Хубэй, откуда началась вспышка заболевания, американские военные, считает официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Своей версией появления инфекции в Поднебесной он поделился в Twitter.

«Когда в Соединенных Штатах появился «нулевой» пациент? Сколько людей инфицированы? В какие больницы они были госпитализированы? Вполне возможно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань», - написал дипломат на своей странице.

Чжао Лицзянь призвал вашингтонские власти «быть откровенными» и обнародовать данные о зараженных коронавирусом в США.

«США должны все нам объяснить!» - добавил официальный представитель МИД КНР.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Китае пик эпидемии коронавируса уже прошел, за последние несколько дней медики не зафиксировали в Хубэе новых случаев заражения.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU