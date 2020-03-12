В Китае прошел пик эпидемии коронавируса

12 Март 2020 2020-03-12T11:31:03+03:00

Ситуация с болезнью находится на контроле

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Официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что пик эпидемии коронавируса в Китае уже прошел.

За исключением Уханя, откуда и началось активное распространение вируса, во всех городах провинции Хубэй в течение последней недели врачи не выявили новых случаев инфицирования.

Представитель минздрава отметил, что число новых заболевших в разы сокращается и сохраняется на низком уровне. Так за пределами Хубэй зарегистрированы всего семь новых случаев, из которых шесть - ввозные.

- Необходимо поставить работу по лечению заболевших на первое место. Сейчас важно не терять бдительность, - подчеркнул Ми Фэн, сообщают РИА Новости.

Напомним, в среду, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса, распространившегося из Китая по всему миру, пандемией.

Согласно последним данным на утро 12 марта общее число заразившихся вирусом covid-19 составляет порядка 125 тысяч человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU