Суд в США постановил освободить экс-информатора WikiLeaks Челси Мэннинг из-под стражи

13 Март 2020 2020-03-13T01:49:04+03:00

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Суд в США постановил «незамедлительно освободить» из-под стражи бывшего информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга, который стал женщиной и теперь носит имя Челси Элизабет Мэннинг.

По мнению вынесшего такое решение судьи, «появление госпожи Мэннинг перед присяжными больше не требуется», в связи с чем ее следует выпустить из следственного изолятора американского города Александрия, передает агентство Reuters.

Как писал сайт kp.ru, Челси-Брэдли Мэннинг арестовали 8 марта прошлого года за то, что за то, что она отказалась давать показания большому жюри по делу о работе скандально известного портала WikiLeaks. Потом отпустили и снова арестовали в середине мая, когда Мэннинг вновь отказалась отвечать на вопросы присяжных. На днях стало известно, что Челси госпитализировали после попытки покончить с собой.

Напомним, бывший военнослужащий США Брэдли Мэннинг, который, по версии следствия, похитил и передал Ассанжу несколько тысяч секретных документов, в 2013-м году был приговорен к 35 годам тюрьмы, а в мае 2017-го вышел на свободу уже женщиной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696099" frameborder="0"></iframe> Челси Мэннинг в США заключили под стражу.Один из адвокатов, Мойра Мельцер-Коэн, сказала, что Мэннинг была признана виновной в неуважении к суду и должна была быть отправлена в Александрийский центр заключения

ИСТОЧНИК KP.RU