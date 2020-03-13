Суд в США постановил освободить экс-информатора WikiLeaks Челси Мэннинг из-под стражи
Суд в США постановил «незамедлительно освободить» из-под стражи бывшего информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга, который стал женщиной и теперь носит имя Челси Элизабет Мэннинг.
По мнению вынесшего такое решение судьи, «появление госпожи Мэннинг перед присяжными больше не требуется», в связи с чем ее следует выпустить из следственного изолятора американского города Александрия, передает агентство Reuters.
Как писал сайт kp.ru, Челси-Брэдли Мэннинг арестовали 8 марта прошлого года за то, что за то, что она отказалась давать показания большому жюри по делу о работе скандально известного портала WikiLeaks. Потом отпустили и снова арестовали в середине мая, когда Мэннинг вновь отказалась отвечать на вопросы присяжных. На днях стало известно, что Челси госпитализировали после попытки покончить с собой.
Напомним, бывший военнослужащий США Брэдли Мэннинг, который, по версии следствия, похитил и передал Ассанжу несколько тысяч секретных документов, в 2013-м году был приговорен к 35 годам тюрьмы, а в мае 2017-го вышел на свободу уже женщиной.
Челси Мэннинг в США заключили под стражу.Один из адвокатов, Мойра Мельцер-Коэн, сказала, что Мэннинг была признана виновной в неуважении к суду и должна была быть отправлена в Александрийский центр заключения
ИСТОЧНИК KP.RU