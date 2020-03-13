2020-03-13T02:20:52+03:00
Политика

Порошенко сбежал с Украины накануне допроса в ГБР

Адвокаты бывшего президента Незалежной сообщили, что он не сможет явиться к следователям, потому что его нет в стране
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Экс-президент Украины Петр ПорошенкоЭкс-президент Украины Петр ПорошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший президент Украины Петр Порошенко накануне допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) уехал из Незалежной. Об этом сообщили адвокаты лидера партии «Еврпейская Солидарность».

По словам защитников, Порошенко не сможет явиться в пятницу на допрос к следователям, поскольку его нет в стране. Куда именно уехал фигурант полутора десятков уголовных дел, адвокаты уточнять не стали.

Между тем, на Украине многие уверены, что Порошенко сбежал из страны, опасаясь ареста: по слухам, во время допроса в бюро расследований ему собирались предъявить подозрения и потребовать заключения под стражу, сообщает газета «МК». Отмечается, что депутатам Верховной рады из-за коронавируса запрещены все загранкомандировки, поэтому уехать он мог только по личным делам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг пресс-служба ГБР объявила, что в пятницу, 13 марта, экс-президент должен явиться в бюро на очередной допрос.

Порошенко заявил о закрытии одного из уголовных дел, возбужденных против него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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