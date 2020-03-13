Порошенко сбежал с Украины накануне допроса в ГБР
Бывший президент Украины Петр Порошенко накануне допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) уехал из Незалежной. Об этом сообщили адвокаты лидера партии «Еврпейская Солидарность».
По словам защитников, Порошенко не сможет явиться в пятницу на допрос к следователям, поскольку его нет в стране. Куда именно уехал фигурант полутора десятков уголовных дел, адвокаты уточнять не стали.
Между тем, на Украине многие уверены, что Порошенко сбежал из страны, опасаясь ареста: по слухам, во время допроса в бюро расследований ему собирались предъявить подозрения и потребовать заключения под стражу, сообщает газета «МК». Отмечается, что депутатам Верховной рады из-за коронавируса запрещены все загранкомандировки, поэтому уехать он мог только по личным делам.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг пресс-служба ГБР объявила, что в пятницу, 13 марта, экс-президент должен явиться в бюро на очередной допрос.
Порошенко заявил о закрытии одного из уголовных дел, возбужденных против него.
ИСТОЧНИК KP.RU
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