Порошенко сбежал с Украины накануне допроса в ГБР

13 Март 2020 2020-03-13T02:20:52+03:00

Адвокаты бывшего президента Незалежной сообщили, что он не сможет явиться к следователям, потому что его нет в стране

Изменить размер текста: A A

Бывший президент Украины Петр Порошенко накануне допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) уехал из Незалежной. Об этом сообщили адвокаты лидера партии «Еврпейская Солидарность».

По словам защитников, Порошенко не сможет явиться в пятницу на допрос к следователям, поскольку его нет в стране. Куда именно уехал фигурант полутора десятков уголовных дел, адвокаты уточнять не стали.

Между тем, на Украине многие уверены, что Порошенко сбежал из страны, опасаясь ареста: по слухам, во время допроса в бюро расследований ему собирались предъявить подозрения и потребовать заключения под стражу, сообщает газета «МК». Отмечается, что депутатам Верховной рады из-за коронавируса запрещены все загранкомандировки, поэтому уехать он мог только по личным делам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг пресс-служба ГБР объявила, что в пятницу, 13 марта, экс-президент должен явиться в бюро на очередной допрос.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765079" frameborder="0"></iframe> Порошенко заявил о закрытии одного из уголовных дел, возбужденных против него.

ИСТОЧНИК KP.RU