Порошенко в очередной раз вызвали на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало в пятницу, 13 марта, на допрос бывшего президента незалежной Петра Порошенко.
«Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР в 11.00 (12.00 мск)», - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро расследований агентство УНН.
При этом в сообщении не уточняется, по какому именно делу планируют допрашивать экс-президента.
Напомним, Порошенко фигурирует в 16 уголовных делах, среди них дела о Минских соглашениях, моряках в Керченском проливе и судебной реформе на Украине. Ранее политик не явился на допрос, поскольку, по словам его защиты, был за границей. Позже следователи приняли решение о принудительном допросе его в качестве свидетеля, после чего бывший глава государства самостоятельно прибыл в Государственное бюро расследований.
На допросе Порошенко заявил, что суд принял решение, обязывающее закрыть дело о назначении президентом судей, и вновь заявил, что расследование является политически мотивированным.
ИСТОЧНИК KP.RU
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