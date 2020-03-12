12 Март 2020 2020-03-12T22:34:48+03:00

Порошенко в очередной раз вызвали на допрос Фото: REUTERS

В Госбюро не уточняют по какому делу собираются допрашивать экс-президента незалежной

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало в пятницу, 13 марта, на допрос бывшего президента незалежной Петра Порошенко.

«Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР в 11.00 (12.00 мск)», - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро расследований агентство УНН.

При этом в сообщении не уточняется, по какому именно делу планируют допрашивать экс-президента.

Напомним, Порошенко фигурирует в 16 уголовных делах, среди них дела о Минских соглашениях, моряках в Керченском проливе и судебной реформе на Украине. Ранее политик не явился на допрос, поскольку, по словам его защиты, был за границей. Позже следователи приняли решение о принудительном допросе его в качестве свидетеля, после чего бывший глава государства самостоятельно прибыл в Государственное бюро расследований.

На допросе Порошенко заявил, что суд принял решение, обязывающее закрыть дело о назначении президентом судей, и вновь заявил, что расследование является политически мотивированным.

ИСТОЧНИК KP.RU