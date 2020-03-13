Синоптики назвали регионы, где климат теплеет быстрее всего

13 Март 2020 2020-03-13T11:56:21+03:00

За 2019 год температура воздуха в России превысила норму на 2,07 градуса Фото: Евгения ГУСЕВА

Наибольшие показатели отмечаются на Таймыре и у побережья Восточно-Сибирского моря

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Синоптики проанализировали изменение температурных режимов в стране и назвали регионы, где климат меняется в сторону потепления быстрее всего. Самые заметные перемены фиксируются у на Таймыре и у побережья Восточно-Сибирского моря.

За последнее десятилетие прибавка составила 1,1 градус. Об этом говорится в Докладе об особенностях климата в России в 2019 году, подготовленном Росгидрометом.

Чуть меньше показатели у побережья Северного Ледовитого океана. В азиатской части за последнее десятилетие температура поднялась на 0,8 градуса.

Весной интенсивное потепление отмечается в Западной (плюс 0,67 градуса/10 лет) и Средней Сибири (плюс 0,82 градуса/10 лет).

В Восточной Сибири показатели еще выше - плюс 0,78 градуса /10 лет, а в осенний период - плюс 0,77 градуса/10 лет. Летом значительное потепление отмечается в Южном и Центральном федеральных округах (плюс 0,44 градуса/10 лет и плюс 0,64 градуса/10 лет соответственно.

В целом по итогам метеонаблюдений за 2019 год температура воздуха в России превысила норму на 2,07 градуса (в сравнении с показателями за 1961-1990 годы), пишет «Российская газета».

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ИСТОЧНИК KP.RU