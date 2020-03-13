2020-03-13T12:57:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Непал отменил все весенние экспедиции на Эверест из-за коронавируса

Выдача туристических виз приостановлена до конца апреля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Непале зарегистрирован один случай зараженияВ Непале зарегистрирован один случай зараженияФото: REUTERS
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Правительство Непала приостановило выдачу туристических виз и отменило все весенние экспедиции альпинистов на Эверест и другие вершины. Решение связано со вспышкой заболевания, вызываемого коронавирусом Covid-19. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил министр культуры, туризма и гражданской авиации страны Йогеш Бхаттараи.

"Решение может быть пересмотрено после анализа ситуации в мире в течение следующего месяца", - цитирует Business Today главу ведомства.

Согласно данным непальской газеты The Kathmandu Post, ограничения будут действовать с 13 марта по 30 апреля. Если у иностранцев возникнет чрезвычайная необходимость в посещении страны, то им нужно будет предоставить справку об отсутствии коронавируса в ближайшее консульство Демократической Республики. Заявление рассмотрят в общем порядке.

Сайт kp.ru писал, что первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Непале в конце января. Инфекцию подхватил 31-летний студент, вернувшийся на родину из Китая. С тех пор новых случаев заболевания Covid-19 на территории страны не регистрировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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