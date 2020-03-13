2020-03-13T15:44:23+03:00
Общество

Депутаты предложили создать новые кризисные центры для женщин

Жертв домашнего насилия из-за нехватки мест приходится содержать не в специальных учреждениях, а дома у сотрудников, говорят эксперты
Юлия Кекова
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В России спастись от домашнего насилия можно в 15 кризисных центрах.В России спастись от домашнего насилия можно в 15 кризисных центрах.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В пятницу, 13 марта, ответственный за совместную программу Российской Федерации и управления Верховного комиссара ООН по правам человека Рашид Алуаш призвал бороться за права женщин.

По его словам, до сих пор ни одна страна в мире не может похвастаться, что проблемы в этой сфере решены полностью.

- За 25 лет с момента принятия Пекинской декларации мир приблизился к гендерному равенству между мужчинами и женщинами. Во многих профессиях, которые когда-то были недоступны для женщин, они теперь занимают руководящие должности, - сказал Алуаш в рамках круглого стола в Мосгордуме на тему: "Права женщин в современном мегаполисе".

Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратила внимание на недостаточное количество кризисных центров для женщин в России.

По словам парламентария, она и ее помощники работают постоянно, спасая жертв от домашнего насилия.

- Сегодня утром мы в очередной раз завершили свою работу, спасая ингушскую женщину от домашних тиранов. Из-за нехватки центров, куда можно было бы разместить женщин, которые находятся в трудной жизненной ситуации, она находится у нас. Не в ресурсной квартире, а просто у нашего сотрудника, - цитирует слова Пушкиной РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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