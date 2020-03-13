2020-03-13T17:01:41+03:00
Спорт

Внук Мухаммеда Али признался за кого будет болеть в схватке Нурмагомедов – Макгрегор

Нико Али Уолш уверен, что предстоящий бой россиянина с Тони Фергюсоном победа окажется у Хабиба
Елена АКИМОВА
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Внук Мухаммеда Али сделал прогноз на бой Нурмагомедова-Фергюсона ФОТО: https://www.instagram.com/nicoaliwalshВнук Мухаммеда Али сделал прогноз на бой Нурмагомедова-Фергюсона ФОТО: https://www.instagram.com/nicoaliwalsh
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Внук прославленного боксера Мухаммеда Али - Нико Али Уолш признался, что является большим фанатом ММА. Он следит за соревнованиями и карьерой спортсменов, в частности за российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

- Мне очень нравятся и Нурмагомедов, и Макгрегор, - отмечает боксер.

Не исключено, что в 2020 году UFC организует бой-реванш и если такое случится, то Нико али Уолш даже не сомневается, что окажется в числе зрителей, кто будет следить за боем.

Что касается личных предпочтений, то боксер отметил, что прогнозы на победу делать сложно.

— Все может повернуться как угодно. Для меня бойцовский стиль обоих идеален, так что результат предугадать невозможно. В первой схватке Хабиб доминировал, но исход может быть любым. Но если сражение состоится, обязательно буду следить за ним,- комментирует RT спортсмен.

А вот на предстоящий бой, который Хабиб Нурмагомедов проведет с Тони Фергюсоном, у него прогноз есть. 19 апреля Нико али Уолш сделает ставку на россиянина.

— Мне нравится Тони Фергюсон, но делаю ставку на Хабиба, поскольку мы уже давно болеем за него. При этом оба отличные бойцы, - заключил внук прославленного боксера.

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Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон: американец показал, как будет избивать оппонента
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ИСТОЧНИК KP.RU

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