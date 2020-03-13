Поступило анонимное сообщение о «минировании» самолета рейса Москва-Челябинск

13 Март 2020 2020-03-13T17:12:04+03:00

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В пятницу, 13 марта, поступило анонимное сообщение о «минировании» пассажирского самолета, который вылетел из Москвы в Челябинск.

«Поступило сообщение о минировании борта рейса "Москва-Челябинск", вылетевшего из Москвы в 14 часов», - передаёт «Интерфакс» слова своего источника.

Уточняется, что посадка лайнера запланирована в 18.40.

Сайт kp.ru писал, что сегодня, 13 марта, Басманный районный суд Москвы и крупный торговый центр Мега Белая дача экстренно эвакуировали из-за возможной угрозы «минирования»

Напомним, 11 марта в экстренные службы поступило анонимное сообщение о «минировании» пассажирского самолета, который вылетел из Иркутска в Москву. На борту лайнера находилось 155 человек, включая семерых членов экипажа. Капитан воздушного судна принял решение не менять курс и не запрашивать экстренную посадку. Сообщение оказалось ложным.

ИСТОЧНИК KP.RU