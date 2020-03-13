2020-03-13T17:12:04+03:00
Происшествия

Поступило анонимное сообщение о «минировании» самолета рейса Москва-Челябинск

Посадка лайнера запланирована в 18.40
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Поступило анонимное сообщение о «минировании» самолета рейса Москва-ЧелябинскПоступило анонимное сообщение о «минировании» самолета рейса Москва-ЧелябинскФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 13 марта, поступило анонимное сообщение о «минировании» пассажирского самолета, который вылетел из Москвы в Челябинск.

«Поступило сообщение о минировании борта рейса "Москва-Челябинск", вылетевшего из Москвы в 14 часов», - передаёт «Интерфакс» слова своего источника.

Уточняется, что посадка лайнера запланирована в 18.40.

Сайт kp.ru писал, что сегодня, 13 марта, Басманный районный суд Москвы и крупный торговый центр Мега Белая дача экстренно эвакуировали из-за возможной угрозы «минирования»

Напомним, 11 марта в экстренные службы поступило анонимное сообщение о «минировании» пассажирского самолета, который вылетел из Иркутска в Москву. На борту лайнера находилось 155 человек, включая семерых членов экипажа. Капитан воздушного судна принял решение не менять курс и не запрашивать экстренную посадку. Сообщение оказалось ложным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парижский Лувр объявил о закрытии из-за распространения коронавируса
Захарова прокомментировала высказывания официальных лиц Австралии о суде по делу МН17
Украина закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Сомнолог рассказала, какие болезни могут скрываться за храпом
Результаты первого теста на коронавирус у президента Бразилии оказались положительными
Внук Мухаммеда Али, рассказал, как отразилась смерть Максима Дадашева на боксе
Елена Чернякова назначена на должность председателя ФОМС
Формула-1 откладывает Гран-при Бахрейна и во Вьетнаме из-за коронавируса
Поступило анонимное сообщение о «минировании» самолета рейса Москва-Челябинск
Внук Мухаммеда Али признался за кого будет болеть в схватке Нурмагомедов – Макгрегор
Клип группы Little Big стал самым популярным среди всех участников Евровидения
«Горячая линия» по коронавирусу в Москве: 13 тысяч звонков, 5 тысяч выданных больничных листов
Конфискованные у коррупционеров деньги идут на выплату страховых пенсий
ЦБ облегчил банкам выдачу валютных кредитов производителям лекарств
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве эвакуируют Басманный суд и торговый центр "Мега"
Турция и Россия начнут патрулировать сирийскую трассу М-4 с 15 марта
Депутаты предложили создать новые кризисные центры для женщин
Минздрав РФ рассказал о состоянии зараженных коронавирусом
В Греции отменили эстафету Олимпийского огня из-за распространения коронавируса
В России выписали восьмерых пациентов с коронавирусом