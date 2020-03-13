Поступило анонимное сообщение о «минировании» самолета рейса Москва-Челябинск
В пятницу, 13 марта, поступило анонимное сообщение о «минировании» пассажирского самолета, который вылетел из Москвы в Челябинск.
«Поступило сообщение о минировании борта рейса "Москва-Челябинск", вылетевшего из Москвы в 14 часов», - передаёт «Интерфакс» слова своего источника.
Уточняется, что посадка лайнера запланирована в 18.40.
Сайт kp.ru писал, что сегодня, 13 марта, Басманный районный суд Москвы и крупный торговый центр Мега Белая дача экстренно эвакуировали из-за возможной угрозы «минирования»
Напомним, 11 марта в экстренные службы поступило анонимное сообщение о «минировании» пассажирского самолета, который вылетел из Иркутска в Москву. На борту лайнера находилось 155 человек, включая семерых членов экипажа. Капитан воздушного судна принял решение не менять курс и не запрашивать экстренную посадку. Сообщение оказалось ложным.
ИСТОЧНИК KP.RU