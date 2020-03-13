Результаты первого теста на коронавирус у президента Бразилии оказались положительными
Результаты первого теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару оказались положительными. Об этом бразильский лидер сообщил сам в прямом эфире на своей странице в Facebook.
Как отмечает издание Jornal O Dia лицо президента «было бледным и изможденным, а глаза немного слезились».
Бразильский лидер принял решение сдать анализ на коронавирус в четверг, 12 марта, после того как заболевание было выявлено у официального представителя правительства Бразилии Фабио Вайгантера.
Сайт kp.ru писал, что диагноз у представителя бразильского кабмина подтвердили 11 марта, а в минувшие выходные он встречался с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
На данный момент в Бразилии зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, проверку в настоящее время сейчас проходят 930 человек
В Бразилии местный житель был признан первым заболевшим коронавирусом в Южной Америке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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