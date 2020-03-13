Результаты первого теста на коронавирус у президента Бразилии оказались положительными

13 Март 2020 2020-03-13T17:34:14+03:00

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Результаты первого теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару оказались положительными. Об этом бразильский лидер сообщил сам в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Как отмечает издание Jornal O Dia лицо президента «было бледным и изможденным, а глаза немного слезились».

Бразильский лидер принял решение сдать анализ на коронавирус в четверг, 12 марта, после того как заболевание было выявлено у официального представителя правительства Бразилии Фабио Вайгантера.

Сайт kp.ru писал, что диагноз у представителя бразильского кабмина подтвердили 11 марта, а в минувшие выходные он встречался с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

На данный момент в Бразилии зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, проверку в настоящее время сейчас проходят 930 человек

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763125" frameborder="0"></iframe> В Бразилии местный житель был признан первым заболевшим коронавирусом в Южной Америке.

ИСТОЧНИК KP.RU