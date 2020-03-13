Зеленский подписал закон о среднем образовании на украинском языке
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который постепенно будет сокращать преподавание на языках национальных меньшинств и устанавливать нормативные объёмы обучения на государственном, украинском языке.
В сообщении офиса украинского лидера говорится, что «документ вводит практические инструменты, которые помогут воплотить образовательную реформу, основанную в 2017 году».
Напомним, закон приняли в Верховной раде 16 января. Его поддержали 327 депутата при необходимом количестве в 226.
Как писал сайт kp.ru, в соответствие с законом для представителей нацменьшинств, языки которых не являются официальными в Евросоюзе, не менее 80% годового обучения в средней школе должно проходить на украинском языке
В случае, если язык является официальным в ЕС, обучение на государственном языке по программам среднего образования займёт не менее 20% в год с повышением до 60% учебного времени.
ИСТОЧНИК KP.RU