2020-03-13T20:18:14+03:00
Политика

Зеленский подписал закон о среднем образовании на украинском языке

Документ устанавливает не менее 80% годового обучения на госязыке
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский подписал закон о среднем образовании на украинском языкеЗеленский подписал закон о среднем образовании на украинском языкеФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который постепенно будет сокращать преподавание на языках национальных меньшинств и устанавливать нормативные объёмы обучения на государственном, украинском языке.

В сообщении офиса украинского лидера говорится, что «документ вводит практические инструменты, которые помогут воплотить образовательную реформу, основанную в 2017 году».

Напомним, закон приняли в Верховной раде 16 января. Его поддержали 327 депутата при необходимом количестве в 226.

Как писал сайт kp.ru, в соответствие с законом для представителей нацменьшинств, языки которых не являются официальными в Евросоюзе, не менее 80% годового обучения в средней школе должно проходить на украинском языке

В случае, если язык является официальным в ЕС, обучение на государственном языке по программам среднего образования займёт не менее 20% в год с повышением до 60% учебного времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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