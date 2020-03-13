2020-03-13T22:27:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Украина «полностью ограничивает» пассажирское авиасообщение

Запрет не коснется железнодорожного и морского транспорта
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Украина «полностью ограничивает» пассажирское авиасообщениеУкраина «полностью ограничивает» пассажирское авиасообщениеФото: Иван ВИСЛОВ
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С воскресенья, 17 марта, Украина «полностью ограничивает» пассажирское авиасообщение. Такое решение принято из-за вспышки нового коронавируса. Об этом сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Отмечается, что ограничения пока не затрагивают железнодорожного и морского сообщения речи пока не идет.

«С 17 марта с 00:00 часов оно (авиасообщение) будет полностью ограничено. Пассажирское сообщение полностью, авиа. Если мы говорим для суши и морского (сообщения), в первую очередь суши, то наши граждане будут иметь возможность возвращаться на территорию нашего государства», - сообщил депутат.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что с 17 марта Украина закроет границу для иностранных граждан. По его словам, украинские граждане смогут вернуться в страну, но прибывшие из стран, где «бурлит коронавирус, пройдут определённые процедуры обсервации». Ограничения будут действовать по меньшей мере две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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