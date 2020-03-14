Из-за коронавируса Росрезерв дополнил список стратегических запасов еще 10 наименованиями

14 Март 2020 2020-03-14T01:46:01+03:00

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В связи с угрозой коронавируса в перечень запасов Росрезерва внесены порядка десяти новых позиций — сообщил «Комсомольской правде» замруководителя ведомства Игорь Гучас, отвечая на вопрос о том, изменены ли нормы запаса продуктов в связи с распространением нового вируса в мире.

«Это различные защитные средства и товары медицинского назначения», - отметил Игорь Гучас.

Росрезерв принимает участие в работе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова.

«Но сведения о том, что и в каком количестве хранится в государственном материальном резерве, составляют государственную тайну, - отметил Гучас. - Поэтому точные цифры, как и перечень товаров, не могут быть названы. Могу только отметить, что номенклатура товаров и объемы их накопления определяются на основании анализа потенциальных угроз, среди которых учитываются и вызванные различными чрезвычайными ситуациями временные нарушения снабжения продовольствием».

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ИСТОЧНИК KP.RU