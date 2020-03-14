2020-03-14T12:43:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Минпросвещения рекомендует перевести школьников в регионах на дистанционное обучение

Ведомство призывает это делать в случае необходимости в рамках борьбы с эпидемией коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
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Минпросвещения рекомендует российским регионам при необходимости временно перевести школьников на дистанционное обучениеМинпросвещения рекомендует российским регионам при необходимости временно перевести школьников на дистанционное обучениеФото: Иван ВИСЛОВ
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Министерство просвещения России сообщило, что для регионов рекомендовано при необходимости перевести учащихся школ на дистанционное обучение.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в школах Москвы введено свободное посещение. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр также обязал соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней не только для граждан, прибывающих из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, но и для совместно проживающих с ними лиц. Работодатели несут ответственность за изоляцию таких сотрудников.

Также на сайте писали о принятом премьер-министром Мишустиным ряде мер по борьбе с распространением коронавируса на территории России. По итогам совещания правительства, было решено временно закрыть границы с Польшей и Норвегией. Также Минпромторг должен изучить возможности России по производству костюмов и дезинфекторов для работы с заражёнными коронавирусом.

Правительство Москвы обязали организовать курсы по биобезопасности для работников медицинских организаций, а Минздраву поручили проинформировать медучреждения, в том числе частные, о положенной первой помощи при коронавирусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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