Минпросвещения рекомендует перевести школьников в регионах на дистанционное обучение
Министерство просвещения России сообщило, что для регионов рекомендовано при необходимости перевести учащихся школ на дистанционное обучение.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в школах Москвы введено свободное посещение. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр также обязал соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней не только для граждан, прибывающих из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, но и для совместно проживающих с ними лиц. Работодатели несут ответственность за изоляцию таких сотрудников.
Также на сайте писали о принятом премьер-министром Мишустиным ряде мер по борьбе с распространением коронавируса на территории России. По итогам совещания правительства, было решено временно закрыть границы с Польшей и Норвегией. Также Минпромторг должен изучить возможности России по производству костюмов и дезинфекторов для работы с заражёнными коронавирусом.
Правительство Москвы обязали организовать курсы по биобезопасности для работников медицинских организаций, а Минздраву поручили проинформировать медучреждения, в том числе частные, о положенной первой помощи при коронавирусе.
ИСТОЧНИК KP.RU