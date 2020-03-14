2020-03-14T12:31:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Россия закрывает границу с Польшей и Норвегией

Мишустин утвердил меры по борьбе с коронавирусом
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса.Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте Правительства.

Глава кабмина 12 марта провёл с представителями ведомств совещание по работе над методами профилактики и противостояния распространению коронавируса на территории России.

По итогам совещания правительство приняло меры, среди которых временное закрытие границ с Польшей и Норвегией. Также Минпромторг должен изучить возможности России по производству костюмов и дезинфекторов для работы с заражёнными коронавирусом.

Правительство Москвы обязали организовать курсы по биобезопасности для работников медицинских организаций.

Минздраву поручили проинформировать медучреждения, в том числе частные, о положенной первой помощи при коронавирусе.

Обо всех принятых мерах ведомства должны отчитаться не позднее 16 марта.

- О результатах доложить в Правительство Российской Федерации по итогам организации указанных курсов повышения квалификации и по итогам их проведения, - сказано в заявлении на сайте правительства.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что по состоянию на 14 марта за сутки в России зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом.

Власти приняли решение об ограничении авиасообщения России со всеми без исключения странами Евросоюза, а также с Норвегией и Швейцарией. Рейсы останутся только между столицами и будут вылетать из терминала F московского аэропорта Шереметьево.

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ВАЖНО

Как не заразиться коронавирусом: все главные правила

Виктор Малеев – признанный эксперт в области эпидемиологии и клиники инфекционных болезней с более чем полувековым опытом работы в этом направлении. Академик РАН и инфекционист Виктор Малеев работал в очагах опасных инфекций – таких как холеры, чумы, сибирской язвы, риккетсиозов, геморрагических лихорадок, атипичной пневмонии. Именно Виктор Васильевич Малеев помогал в Гвинее местным врачам предотвращать эпидемию вируса Эбола и консультировал эпидемиологов США в связи с угрозой эпидемии сибирской язвы.

Эксперт поделился с читателями "Комсомолки" своими правилами профилактики новой болезни - коронавируса. Приводим их полностью от первого лица (подробности)

Из-за коронавируса Россия ограничивает авиасообщение с Европой: что надо знать пассажирам

С 16 марта Россия вводит новые, более серьезные ограничения на полеты в Европу. “КП” объясняет, как они будут работать (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в Европе: Чехия, Норвегия и Словакия закрывают границы из-за коронавируса: что надо знать туристам
Страны Европы решились на кардинальные меры для борьбы с коронавирусом. Чехия, Норвегия и Словакия закрыли границы для всех иностранцев, включая россиян
Кардиолог Ярослав Ашихмин: От коронавируса умерло меньше людей, чем ежедневно гибнет из-за болезней сердца. Но фастфуды не пустеют
Известный врач и научно-медицинский просветитель считает, что вместо того чтобы биться в истерике лучше заняться своим здоровьем
Новости 24
Матвиенко: возможно усиление мер борьбы с коронавирусом после 1 апреля
Ребенок взял автограф у игрока НБА Руди Робера и заразился коронавирусом
Авиакомпания S7 приостанавливает все рейсы из России в пять стран до 31 мая из-за коронавируса
Москвичей в субботу, 14 марта, ждёт похолодание
Минпросвещения рекомендует перевести школьников в регионах на дистанционное обучение
Совет Федерации одобрил поправки в бюджет на 2020—2022 годы
Силуанов: Россия готовит меры, чтобы снизить урон от снижения цен на нефть и пандемии коронавируса
В России в 2020 году из Фонда национального благосостояния заберут 600 миллиардов рублей
Россия и Турция впервые проведут совместное патрулирование в Идлибе
Президент Туркмении призвал защищаться от вируса окуриванием дымом гармалы
Лидера группы "Океан Эльзы" обвиняют в отмывании денег
Спецслужбы Казахстана задержали подозреваемого в подготовке теракта
Тётя Конора Макгрегора умерла от коронавируса
Драчев о Логинове: Александр должен помочь команде вырастить таких же спортсменов, как он
Врачи Гонконга назвали тяжёлые последствия коронавируса