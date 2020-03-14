Россия закрывает границу с Польшей и Норвегией

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте Правительства.

Глава кабмина 12 марта провёл с представителями ведомств совещание по работе над методами профилактики и противостояния распространению коронавируса на территории России.

По итогам совещания правительство приняло меры, среди которых временное закрытие границ с Польшей и Норвегией. Также Минпромторг должен изучить возможности России по производству костюмов и дезинфекторов для работы с заражёнными коронавирусом.

Правительство Москвы обязали организовать курсы по биобезопасности для работников медицинских организаций.

Минздраву поручили проинформировать медучреждения, в том числе частные, о положенной первой помощи при коронавирусе.

Обо всех принятых мерах ведомства должны отчитаться не позднее 16 марта.

- О результатах доложить в Правительство Российской Федерации по итогам организации указанных курсов повышения квалификации и по итогам их проведения, - сказано в заявлении на сайте правительства.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что по состоянию на 14 марта за сутки в России зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом.

Власти приняли решение об ограничении авиасообщения России со всеми без исключения странами Евросоюза, а также с Норвегией и Швейцарией. Рейсы останутся только между столицами и будут вылетать из терминала F московского аэропорта Шереметьево.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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