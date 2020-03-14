2020-03-14T13:00:17+03:00
Общество

Авиакомпания S7 приостанавливает все рейсы из России в пять стран до 31 мая из-за коронавируса

Запрет будет действовать на полеты в Австрию, Болгарию, Чехию, Хорватию и на Кипр и в обратную сторону
Юлия Кекова
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Рейсы останутся только между столицами и будут вылетать из терминала F московского аэропорта Шереметьево.Рейсы останутся только между столицами и будут вылетать из терминала F московского аэропорта Шереметьево.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В субботу, 14 марта, российская авиакомпания S7 сообщила о временной приостановке всех рейсов из РФ в пять стран Евросоюза - Австрию, Болгарию, Чехию, Хорватию, а также на Кипр (и в обратном направлении).

Запрет на международные перелеты начнет действовать с понедельника, 16 марта, до 31 мая 2020 года. Такие меры руководство сочло нужным принять в связи с решением Минтранса РФ.

Всем, кому необходимо вернуться обратно в Россию, компания организует специальные чартерные рейсы. Переоформление полетных данных для лайнеров, следующих из России, будет производиться только для иностранных граждан.

Также представители авиаперевозок Utair вслед за Миланом и Берлином приостановили рейсы в Вену и Ригу.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия закроет границы с Польшей и Норвегией. Действуя в рамках комплекса мер по борьбе с коронавирусом, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать проект о временном приостановлении пропуска иностранцев на границе с этими государствами. Ограничения вступят в силу в понедельник, 15 марта.

Российские власти приняли решение об временно остановить авиасообщения РФ со всеми странами ЕС без исключения, а также с Норвегией и Швейцарией. Однако еще остались те направления, которых не коснулся запрет на перелеты между странами. Рейсы останутся только между столицами и будут вылетать из терминала F московского аэропорта Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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