Apple закрывает все официальные магазины за пределами Китая
Компания Apple приняла решение о временном закрытии всех своих официальных магазинов за пределами Китая в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сказано в заявлении главы компании Тима Кука, опубликованном на сайте Apple.
Уточняется, что магазины будут закрыты до 27 марта.
При этом покупатели продолжат пользоваться услугами онлайн-магазина.
В России розничные магазины Apple не представлены, продукцию компании россияне приобретают через официальных партнёров и на сайте компании.
Тем временем все магазины Apple в Китае снова открылись после временной остановки работы из-за коронавируса.
Ранее сайт kp.ru что руководство компании Apple предложило перейти на удалённую работу всем 12 тысячам своих сотрудников в штаб-квартире в Купертино из-за угрозы распространения коронавируса в штате Калифорния.
ИСТОЧНИК KP.RU