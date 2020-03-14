2020-03-14T13:53:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Apple закрывает все официальные магазины за пределами Китая

В КНР точки продаж возобновили работу
Ася КУЗНЕЦОВА
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Магазины Apple за пределами Китая будут закрыты до 27 мартаМагазины Apple за пределами Китая будут закрыты до 27 мартаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Компания Apple приняла решение о временном закрытии всех своих официальных магазинов за пределами Китая в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сказано в заявлении главы компании Тима Кука, опубликованном на сайте Apple.

Уточняется, что магазины будут закрыты до 27 марта.

При этом покупатели продолжат пользоваться услугами онлайн-магазина.

В России розничные магазины Apple не представлены, продукцию компании россияне приобретают через официальных партнёров и на сайте компании.

Тем временем все магазины Apple в Китае снова открылись после временной остановки работы из-за коронавируса.

Ранее сайт kp.ru что руководство компании Apple предложило перейти на удалённую работу всем 12 тысячам своих сотрудников в штаб-квартире в Купертино из-за угрозы распространения коронавируса в штате Калифорния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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