2020-03-14T15:01:18+03:00
Наука

Космический корабль «Союз МС-16» завершил испытания на герметичность

Пуск модернизированной ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» к МКС запланирован на 9 апреля 2020 года
Юлия Кекова
Поделиться:
В состав основного экипажа корабля вошли космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Фото: РоскосмосВ состав основного экипажа корабля вошли космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Фото: Роскосмос
Изменить размер текста:

На космодроме Байконур завершились испытания на герметичность пилотируемого корабля «Союз МС-16». Об этом в субботу, 14 марта, kp.ru рассказали в Роскосмосе.

Сообщается, что проверка летательного аппарата проходила в вакуумной камере. Благодаря ее специальной гелиево-воздушной среде удается проверить герметичности отсеков и бортовых систем в наземных условиях.

Космический корабль «Союз МС-16» завершил испытания на герметичность. Фото: Роскосмос

Космический корабль «Союз МС-16» завершил испытания на герметичность. Фото: Роскосмос

- Пуск модернизированной ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» к Международной космической станции запланирован на 9 апреля 2020 года с площадки № 31 космодрома Байконур, - сообщили в корпорации.

Кстати, в состав основного экипажа корабля вошли космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Дублерами будут космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и астронавт NASA Стивен Боуэн.

Напомним, накануне стало известно о переносе совместного запуска России и Европы миссии ExoMars. Причиной изменению планов стал коронавирус. Теперь запуск мисси ExoMars, который должен был состояться этим летом, должен пройти на 2022 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС предостерегает москвичей о порывистом ветре, гололедице и дожде со снегом
Космический корабль «Союз МС-16» завершил испытания на герметичность
В Италии из-за коронавируса стала чище атмосфера
Фигурантам дела Абызова изменили обвинение с участия в преступном сообществе на его создание
Apple закрывает все официальные магазины за пределами Китая
Самолет Будапешт-Москва подал сигнал тревоги и снизил высоту
Матвиенко: возможно усиление мер борьбы с коронавирусом после 1 апреля
Ребенок взял автограф у игрока НБА Руди Робера и заразился коронавирусом
Авиакомпания S7 приостанавливает все рейсы из России в пять стран до 31 мая из-за коронавируса
Москвичей в субботу, 14 марта, ждёт похолодание
Минпросвещения рекомендует перевести школьников в регионах на дистанционное обучение
Совет Федерации одобрил поправки в бюджет на 2020—2022 годы
Силуанов: Россия готовит меры, чтобы снизить урон от снижения цен на нефть и пандемии коронавируса
В России в 2020 году из Фонда национального благосостояния заберут 600 миллиардов рублей
Россия и Турция впервые проведут совместное патрулирование в Идлибе
Президент Туркмении призвал защищаться от вируса окуриванием дымом гармалы
Лидера группы "Океан Эльзы" обвиняют в отмывании денег
Спецслужбы Казахстана задержали подозреваемого в подготовке теракта
Тётя Конора Макгрегора умерла от коронавируса
Драчев о Логинове: Александр должен помочь команде вырастить таких же спортсменов, как он
Врачи Гонконга назвали тяжёлые последствия коронавируса