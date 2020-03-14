14 Март 2020 2020-03-14T15:01:18+03:00

Пуск модернизированной ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» к МКС запланирован на 9 апреля 2020 года

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На космодроме Байконур завершились испытания на герметичность пилотируемого корабля «Союз МС-16». Об этом в субботу, 14 марта, kp.ru рассказали в Роскосмосе.

Сообщается, что проверка летательного аппарата проходила в вакуумной камере. Благодаря ее специальной гелиево-воздушной среде удается проверить герметичности отсеков и бортовых систем в наземных условиях.

Космический корабль «Союз МС-16» завершил испытания на герметичность. Фото: Роскосмос

- Пуск модернизированной ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» к Международной космической станции запланирован на 9 апреля 2020 года с площадки № 31 космодрома Байконур, - сообщили в корпорации.

Кстати, в состав основного экипажа корабля вошли космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Дублерами будут космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и астронавт NASA Стивен Боуэн.

Напомним, накануне стало известно о переносе совместного запуска России и Европы миссии ExoMars. Причиной изменению планов стал коронавирус. Теперь запуск мисси ExoMars, который должен был состояться этим летом, должен пройти на 2022 год.

ИСТОЧНИК KP.RU