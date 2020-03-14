2020-03-14T15:55:08+03:00
Общество

"РЖД" отменяет поезда в Берлин и Париж из-за коронавируса

Также временно движение поездов приостанавливает Белорусская железная дорога
Юлия Кекова
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"Российские железные дороги" приняли решение отменить несколько поездов из Москвы в Берлин и Париж. Такое решение компания приняла из-за закрытия сухопутной границы с Польшей и уведомлением "Польских железных дорог" о закрытии железнодорожного движения через республику. Об этом пресс-служба РЖД сообщила в субботу, 14 марта.

Так будут отменены поезда Москва - Берлин отправлением из российской столицы 15 марта, отправлением из Берлина 16 марта, Москва - Париж отправлением из Москвы 17 марта, отправлением из Парижа 19 марта.

В свою очередь Белорусская железная дорога сообщила о временном приостановлении движение поездов в Польшу из-за коронавируса, говорится в пресс-релизе компании.

Авиакомпания "Победа" из-за введенных российскими властями ограничений авиасообщения с ЕС отменяет рейсы по трем направлениям - в Ларнаку, Ригу и Эйндховен.

Сайт kp.ru писал, что пассажиры, которые путешествуют самолетами авиакомпании S7, до 31 мая не смогут улететь из России в пять стран ЕС. Запрет будет действовать на полеты в Австрию, Болгарию, Чехию, Хорватию и на Кипр и в обратную сторону.

Авиакомпания "Победа" из-за введенных российскими властями ограничений авиасообщения с ЕС отменяет рейсы по трем направлениям - в Ларнаку, Ригу и Эйндховен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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