2020-03-14T20:45:35+03:00
Здоровье

Россияне стали меньше жаловаться на медицину

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования назвал обоснованными только половину обращений
Ксения КОНЮХОВА
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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования назвал обоснованными только половину обращенийФедеральный фонд обязательного медицинского страхования назвал обоснованными только половину обращений
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Россияне стали меньше жаловаться на врачей и качество медицинских услуг. Об этом рассказала председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко:

- По сравнению с прошлым годом жалобы на качество медицинской помощи и на саму организацию работы медучреждений сократились больше, чем на 40 процентов, - привела цифры эксперт. –Почти вполовину уменьшилось количество жалоб на необоснованные платные услуги. И больше всего сократилось число недовольных отказами в медицинской помощи по программам ОМС – на 63,8 процента.

Сами специалисты фонда отмечают, что далеко не все жалобы действительно обоснованы. Реальный предмет для разбирательств есть только в половине случаев.

- Если вы оказались в проблемной ситуации, то вам нужно обратиться в свою страховую медицинскую организацию, - напоминает Михаил Пушков, член рабочей группы по развитию ОМС Всероссийского союза страховщиков. – Там вам помогут получить качественную, бесплатную, а главное – своевременную медицинскую помощь. А при необходимости, проведут экспертизу, проинформируют о выявленных нарушениях и помогут получить компенсацию за понесенные расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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