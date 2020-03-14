Россияне стали меньше жаловаться на медицину
Россияне стали меньше жаловаться на врачей и качество медицинских услуг. Об этом рассказала председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко:
- По сравнению с прошлым годом жалобы на качество медицинской помощи и на саму организацию работы медучреждений сократились больше, чем на 40 процентов, - привела цифры эксперт. –Почти вполовину уменьшилось количество жалоб на необоснованные платные услуги. И больше всего сократилось число недовольных отказами в медицинской помощи по программам ОМС – на 63,8 процента.
Сами специалисты фонда отмечают, что далеко не все жалобы действительно обоснованы. Реальный предмет для разбирательств есть только в половине случаев.
- Если вы оказались в проблемной ситуации, то вам нужно обратиться в свою страховую медицинскую организацию, - напоминает Михаил Пушков, член рабочей группы по развитию ОМС Всероссийского союза страховщиков. – Там вам помогут получить качественную, бесплатную, а главное – своевременную медицинскую помощь. А при необходимости, проведут экспертизу, проинформируют о выявленных нарушениях и помогут получить компенсацию за понесенные расходы.
ИСТОЧНИК KP.RU