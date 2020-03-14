2020-03-14T23:01:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Россия временно закрывает границу с Польшей и Норвегией

Принят комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Премьер-министр России Михаил Мишустин принял комплекс мер по борьбе с распространением коронавирусаПремьер-министр России Михаил Мишустин принял комплекс мер по борьбе с распространением коронавирусаФото: Михаил ФРОЛОВ
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С воскресенья, 15 марта, Россия приостанавливает пропуск иностранцев через сухопутные участки границы с Норвегией и Польшей.

«ФСБ России с 00 часов 00 минут мск 15 марта 2020 года временно приостановить пропуск иностранных граждан и лиц без гражданства через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки госграницы, въезжающих на территорию РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях», - говорится в распоряжении правительства.

Ограничение не касается граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

Напомним, решение закрыть границы является одной из мер по борьбе с распространением коронавируса. Как писал сайт kp.ru, их утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по работе над методами профилактики и противостояния распространению COVID-19 на территории нашей страны.

По итогам совещания Минпромторгу поручили изучить возможности России по производству костюмов и дезинфекторов для работы с заражёнными коронавирусом. Правительство Москвы обязали организовать курсы по биобезопасности для работников медицинских организаций, а Минздраву - проинформировать медучреждения о положенной первой помощи при коронавирусе.

Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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