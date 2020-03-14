Россия временно закрывает границу с Польшей и Норвегией
С воскресенья, 15 марта, Россия приостанавливает пропуск иностранцев через сухопутные участки границы с Норвегией и Польшей.
«ФСБ России с 00 часов 00 минут мск 15 марта 2020 года временно приостановить пропуск иностранных граждан и лиц без гражданства через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки госграницы, въезжающих на территорию РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях», - говорится в распоряжении правительства.
Ограничение не касается граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.
Напомним, решение закрыть границы является одной из мер по борьбе с распространением коронавируса. Как писал сайт kp.ru, их утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по работе над методами профилактики и противостояния распространению COVID-19 на территории нашей страны.
По итогам совещания Минпромторгу поручили изучить возможности России по производству костюмов и дезинфекторов для работы с заражёнными коронавирусом. Правительство Москвы обязали организовать курсы по биобезопасности для работников медицинских организаций, а Минздраву - проинформировать медучреждения о положенной первой помощи при коронавирусе.
Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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