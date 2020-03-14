2020-03-14T23:02:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии: за сутки в стране умерли 175 человек

Общее число жертв с начала вспышки заболевания достигло 1441 [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Коронавирус в Италии: число погибших достигло 1441Коронавирус в Италии: число погибших достигло 1441Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

За сутки от коронавируса нового типа в Италии погибли 175 человек. В общей сложности жертвами заболевания стали 1 441 человек. Всего на данный момент в стране зафиксировано 17 750 тысяч случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 17 750, на 2795 больше, чем накануне. Из них 1518 проходят лечение в отделениях интенсивной терапии, то есть где-то 10%», - сказал он.

Боррелли отметил, что за сутки выздоровели 527 человек, а всего таковых 1 966.

Напомним, 12 марта за сутки количество заболевших коронавирусом выросло почти на 3 тысячи и было зафиксировано 188 смертельных случаев. На следующий день жертвами COVID-19 стали еще 250 человек, а общее число случаев заражения в стране выросло почти на 2,5 тысячи.

katibocchettikatibocchetti
В Италии коронавирус, футбольные игры отменили и перенесли.
323 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Италия в карантине из-за коронавируса: В барах пьют с шести утра, похороны под запретом, в больницах - коллапс

Погружение в коронавирусную истерию в нашей одной из крупнейших областей Италии Ломбардию со столицей в Милане началось в ночь с субботы на воскресенье 23 февраля. Когда вовсю шел карнавал. Ничто ничего не предвещало (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Несколько аварий на МКАД: столкнулись 11 машин
В Израиле будут использовать «антитеррористические технологии» для борьбы с коронавирусом
Коронавирус в Италии: за сутки в стране умерли 175 человек
Россия временно закрывает границу с Польшей и Норвегией
Коронавирус в Испании: число погибших выросло до 190
Зеленский подписал указ о закрытии границы из-за распространения коронавируса
В США могут ограничить поездки внутри страны из-за коронавируса
Между тюрьмой и коронавирусом: Порошенко намерен срочно вернуться на Украину
Россияне стали меньше жаловаться на медицину
США внесли в «черный список» две российские компании
Трамп сообщил, что сделал тест на коронавирус COVID-19, но результаты пока неизвестны
Мишустин сообщил о необходимости сократить число массовых мероприятий в регионах России
Песков: Путин не планирует в ближайшее время совершать зарубежные визиты
«Соприкоснувшись лично с перспективами жизни» стендап-комик Долгополов решил вернуться в Россию
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран из-за коронавируса
«Кого вы хотите обдурить?»: Кравчук отчитал соратницу Порошенко за слова о Донбассе
В Лондоне у новорожденного выявлен коронавирус
ОАЭ приостановят выдачу виз из-за распространения коронавируса
Правительство Испании запрещает все перемещения внутри городов страны
Более десяти ракет упали на военную базу США и Великобритании в Ираке
РПЦ не будет отменять богослужения из-за распространения коронавируса
Врач рассказал об этапах заражения коронавирусом COVID-19
"РЖД" отменяет поезда в Берлин и Париж из-за коронавируса
Украина собирается эвакуировать своих граждан из Италии
МЧС предостерегает москвичей о порывистом ветре, гололедице и дожде со снегом