Коронавирус в Италии: за сутки в стране умерли 175 человек

14 Март 2020 2020-03-14T23:02:55+03:00

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За сутки от коронавируса нового типа в Италии погибли 175 человек. В общей сложности жертвами заболевания стали 1 441 человек. Всего на данный момент в стране зафиксировано 17 750 тысяч случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 17 750, на 2795 больше, чем накануне. Из них 1518 проходят лечение в отделениях интенсивной терапии, то есть где-то 10%», - сказал он.

Боррелли отметил, что за сутки выздоровели 527 человек, а всего таковых 1 966.

Напомним, 12 марта за сутки количество заболевших коронавирусом выросло почти на 3 тысячи и было зафиксировано 188 смертельных случаев. На следующий день жертвами COVID-19 стали еще 250 человек, а общее число случаев заражения в стране выросло почти на 2,5 тысячи.

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ИСТОЧНИК KP.RU