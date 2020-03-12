2020-03-12T20:45:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии: число погибших превысило тысячу человек

За сутки было зафиксировано 188 смертельных случаев
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Коронавирус в Италии: число погибших превысило тысячу человекКоронавирус в Италии: число погибших превысило тысячу человекФото: REUTERS
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В Италии зафиксировано более 15 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. За сутки количество заболевших выросло почти на 3 тысячи. Жертвами заболевания стали 1 106 человек. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«Сегодня у нас 213 выздоровевших, их число достигло 1 258 (…) Также мы зафиксировали 188 смертельных случаев», - сказал он.

Сайт kp.ru писал, что Италия занимает первое место в мире по смертности от коронавируса. В стране погибает каждый 20-й зараженный. Второе место по смертности от COVID-19 принадлежит Китаю, где погибло 3,83% заболевших. За ним следует Иран, где от коронавируса погибает 2,96%.

Накануне, 10 марта всю Италию закрыли на въезд и выезд из-за коронавируса. Таким образом под карантин попадала вся страна, а не только северные регионы. Было принято решение закрыть все магазины кроме продуктовых. Однако власти северных регионов Ломбардия и Венето требуют от центрального правительства ужесточения мер общенационального карантина.

Очередь в магазин в охваченном коронавирусе Милане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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