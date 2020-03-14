14 Март 2020 2020-03-14T23:20:21+03:00

В Израиле будут использовать «антитеррористические технологии» для борьбы с коронавирусом Фото: REUTERS

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Власти Израиля будут использовать «антитеррористические технологии» для отслеживания нарушителей карантина по коронавирусу COVID-19.

«Мы как граждане должны делать все, чтобы не заражать и не заразиться. Мы будем находить больных, в том числе используя цифровые средства, которые раньше использовали в борьбе с террором», - заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По предположениям СМИ, речь может идти об определении местоположения граждан с помощью мобильной связи.

Напомним, с 12 марта все прибывающие в Израиль должны будут пройти 2-недельный карантин. Причем это касается всех – и иностранцев, и граждан Израиля. За нарушение правил грозит уголовная ответственность. Въезд в страну был закрыт для ряда стран: это Китай, Южная Корея, Япония, Сингапур, Таиланд, Иран, Италия, Германия, Франция, Испания, Швейцария, Австрия, Египет и еще несколько государств.

С завтрашнего дня, 15 марта, в стране начнут действовать более жёсткие меры борьбы с коронавирусом: закрываются рестораны, кафе, спортклубы, кинотеатры, а также отменяются все культурные мероприятия.

На данный момент в Израиле зафиксировано 109 случаев заражение COVID-19 и ни одного летального исхода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763128" frameborder="0"></iframe> В Израиле для избирателей, которые находятся в карантине из-за коронавируса, созданы специальные кабины для голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU