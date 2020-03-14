2020-03-14T23:30:47+03:00
Происшествия

Несколько аварий на МКАД: столкнулись 11 машин

К счастью, обошлось без пострадавших, причины ДТП устанавливаются
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Движение на аварийном участке дороги затрудненоДвижение на аварийном участке дороги затрудненоФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Поздним вечером в субботу, 14 марта, на 81-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло сразу несколько аварий, в общей сложности столкнулись одиннадцать машин. К счастью, никто не пострадал.

«81-й километр внешней стороны МКАД, несколько мелких ДТП. В общей сложности 11 машин. Без пострадавших», - сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Представитель Госавтоинспекции добавил, что движение автомобилей на аварийном участке дороги затруднено.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу в Москве ухудшилась погода: сильный ветер, снег и гололедица. В непогоду автомобилистам следует быть особенно внимательными и осторожными. Спасатели призывают водителей соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, избегать резких маневров.

«Желтый уровень» погодной опасности из-за порывистого ветра и гололедицы на территории Московского региона сохранится до утра понедельника, 16 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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