15 Март 2020 2020-03-15T09:16:37+03:00

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Шеф-повар Антон Самойлов рассказал, что многие хозяйки допускают одну серьезную ошибку при приготовлении борща - добавляют овощную зажарку. Именно из-за нее суп становится слишком жирным, а его вкус портится.

"Здесь стоит притормозить: поджарка — овощной аналог мяса, то есть используется для создания жирного наваристого бульона. Небольшой микс из моркови и свеклы можно приготовить по стандартному рецепту, но если сделать богатую зажарку, а потом добавить ее в не менее богатый мясной бульон — получится катастрофа", - пояснил повар.

Он подчеркнул, что испорченное блюдо не спасут никакие заправки и приправы, а если овощи еще и подгорели, то суп будет отдавать кислинкой. В таком случае его можно смело выбрасывать, считает Самойлов.

Шеф-повар рекомендует не жарить свеклу, морковь и лук, а сразу засыпать их в бульон либо же тушить без добавления масла. А вот если вы готовите борщ без мяса, или жирка маловато, то можно сделать зажарку, передает "Днепропетровская панорама".

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году легендарный суп из свеклы даже назвали оружием российской пропаганды. Якобы даже его русские отобрали у других народов.

ИСТОЧНИК KP.RU