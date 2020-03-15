2020-03-15T10:00:08+03:00
Политика

Военные России и Турции вышли на патрулирование в Идлибе

Встреча военнослужащих двух стран запланирована на западной окраине города Саракиб
Юлия Кекова
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Патруль стартует по трассе М-4 от населенного пункта ТрумбаПатруль стартует по трассе М-4 от населенного пункта ТрумбаФото: EAST NEWS
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В воскресенье, 15 марта, российская военная полиция вышла с Турцией на совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе. Встреча военнослужащих двух стран должна состояться на западной окраине города Саракиб.

Патруль стартует от населенного пункта Трумба (на два километра западнее Саракиба). Для обеспечения движения создан специалльный коридор безопасности. Его ширина составляет по шесть километров севернее и южнее стороны от трассы, пишут РИА Новости.

Напомним, 14 марта в Министерстве обороны РФ сообщили, что российско-турецкое патрулирование состоится впервые.

Переговоры России и Турции в Анкаре позволяют реализовать все договоренности по идлибской зоне деэскалации, достигнутые между Владимиром Путиным и Эрдоганом на переговорах 5 марта в Кремле Встреча глав государств проходила почти шесть часов. В результате лидеры стран подписали меморандум о прекращении огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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