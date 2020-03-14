Россия и Турция впервые проведут совместное патрулирование в Идлибе
В воскресенье, 15 марта, состоится первое российско-турецкое патрулирование трассы М-4 в сирийском Идлибе. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.
Переговоры России и Турции в Анкаре позволят реализовать все договоренности по идлибской зоне деэскалации, достигнутые между Владимиром Путиным и Эрдаганом.
Напомним, встреча двух лидеров стран состоялась 5 марта в Кремле. Основной темой переговоров стала ситуация в Сирии.
В начале встречи Путин выразил соболезнования по поводу гибели военнослужащих Турции в Сирии. Гибель людей - это всегда большая трагедия, отметил российский президент.
В ходе шестичасовых обсуждений главы России и Турции подписали меморандум. Благодаря нему в районе города Саракеб был прекращен обстрел. Кроме того, президенты обсудили возможность создания "коридора безопасности". Его точные координаты согласовывают. В настоящее время Сирия и Турция соблюдают режим прекращения огня.
ИСТОЧНИК KP.RU
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