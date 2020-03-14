Россия и Турция впервые проведут совместное патрулирование в Идлибе

14 Март 2020 2020-03-14T11:04:17+03:00

В Минобороны РФ рассчитывают, что состоявшиеся переговоры Москвы и Анкары позволят реализовать все договоренности по идлибской зоне

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В воскресенье, 15 марта, состоится первое российско-турецкое патрулирование трассы М-4 в сирийском Идлибе. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

Переговоры России и Турции в Анкаре позволят реализовать все договоренности по идлибской зоне деэскалации, достигнутые между Владимиром Путиным и Эрдаганом.

Напомним, встреча двух лидеров стран состоялась 5 марта в Кремле. Основной темой переговоров стала ситуация в Сирии.

В начале встречи Путин выразил соболезнования по поводу гибели военнослужащих Турции в Сирии. Гибель людей - это всегда большая трагедия, отметил российский президент.

В ходе шестичасовых обсуждений главы России и Турции подписали меморандум. Благодаря нему в районе города Саракеб был прекращен обстрел. Кроме того, президенты обсудили возможность создания "коридора безопасности". Его точные координаты согласовывают. В настоящее время Сирия и Турция соблюдают режим прекращения огня.

ИСТОЧНИК KP.RU