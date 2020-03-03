В РПЦ рассказали, передается ли коронавирус через причастие

3 Март 2020 2020-03-03T21:01:08+03:00

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Православные христиане верят, что через причастие нельзя заболеть коронавирусом, как и другими болезнями. Однако соблюдать правила личной гигиены никто не запрещал.

Со 2 марта у верующих начался Великий пост, который продлится до 18 апреля. Одной из его важных составляющих является причастие - вкушение освященного хлеба и вина, которое считается Телом и Кровью Господа. Учитывая широкое распространение вируса Covid-2019, председатель учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов пояснил, можно ли заразиться "китайской лихорадкой" через причастие.

- С точки зрения вероучительной: мы как православные христиане, безусловно, верим, и это принцип нашей веры, что через причастие святых Христовых Тайн заразиться нельзя. Впрочем, эта вера не расширительна настолько, чтобы считать, что эпидемические заболевания православных верующих не касаются, - цитируют слова священника РИА Новости.

Представитель РПЦ пояснил, что если человек, например, стоит в храме рядом с другим, больным человеком, то "это не значит, что он не должен соблюдать гигиенических норм".

Напомним, в середине декабря 2019 года в Китая возникла вспышка коронавируса нового типа. Заболевание активно распространилось не только среди местного населения, но и завоевало другие страны.

В Гонконге маленького померанского шпица даже посадили на двухнедельных карантин. У него медики выявили первый случай возможного заражения коронавирусом среди собак.

На фоне плохого самочувствия Папы Римского в сети появилась информация о его заболевании Covid-2019. Сообщалось, что сам понтифик, а также два его помощника помещены в карантин. Однако в Ватикане новость о заражении Папы коронавирусом назвали "фейком".

ИСТОЧНИК KP.RU