Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение

15 Март 2020 2020-03-15T20:43:28+03:00

Ведомство призывает делать это в случае необходимости в рамках борьбы с COVID-19

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Министерство науки и высшего образования России порекомендовало российским университетам с понедельника, 16 марта, перевести студентов на дистанционное обучение. Об этом говорится в приказе главы ведомства Валерия Фалькова.

В подписанном 15 марта документе отмечается, что такие рекомендации приняты «в целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций, в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции»

Сайт kp.ru писал, что с 16 марта на дистанционное обучение переводятся студенты ПсковГУ. Такие же меры собирается принять СпбГУ.

Напомним, ранее Министерство просвещения России рекомендовало регионам страны при необходимости перевести учащихся школ на дистанционное обучение. Ранее, по указу мэра Москвы Сергея Собянина, в школах столицы ввели свободное посещение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kp.ru/video/embed/766501" frameborder="0"></iframe> Сдача анализов на коронавирус.Андрей ВОВК

ИСТОЧНИК KP.RU